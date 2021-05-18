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KIA EV6

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электромобиль KIA EV6 собрал рекордное количество предзаказов в Европе Ранее эта модель продемонстрировала огромный успех на рынке в Корее.

Как отмечается, ранее эта модель продемонстрировала огромный успех на рынке в Корее, собрав в день дебюта 30 марта 21 тыс. предварительных заказов. Такой высокий уровень спроса сопоставим с интересом клиентов к новому кроссвэну KIA Carnival – на него было подано около 23 тыс. заявок в первый день после объявления цен.KIA EV6 – первый в истории марки электромобиль, не имеющий аналогов с традиционными силовыми установками. Модель разработана на абсолютно новой модульной платформе для электромобилей E-GMP (Electric-Global Modular Platform).Выход на рынок EV6 стал началом реализации новой средне- и долгосрочной стратегии компании, в ходе которой к 2030 году продажи электромобилей, использующих аккумуляторные батареи (BEV), гибридных моделей (HEV) и гибридов с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV) будут составлять 40% от общего объема продаж KIA.