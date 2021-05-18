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Электромобиль KIA EV6 собрал рекордное количество предзаказов в Европе

18.05.2021 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Электромобиль KIA EV6 собрал рекордное количество предзаказов в Европе
KIA EV6
На рынках в Европе зафиксирован высокий спрос на новый электрический кроссовер KIA EV6. Всего лишь за один месяц модель собрала рекордные 33 тыс. заявок на покупку. Такой уровень спроса втрое превышает план продаж KIA EV6 на 2021 год, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как отмечается, ранее эта модель продемонстрировала огромный успех на рынке в Корее, собрав в день дебюта 30 марта 21 тыс. предварительных заказов. Такой высокий уровень спроса сопоставим с интересом клиентов к новому кроссвэну KIA Carnival – на него было подано около 23 тыс. заявок в первый день после объявления цен.

KIA EV6 – первый в истории марки электромобиль, не имеющий аналогов с традиционными силовыми установками. Модель разработана на абсолютно новой модульной платформе для электромобилей E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Выход на рынок EV6 стал началом реализации новой средне- и долгосрочной стратегии компании, в ходе которой к 2030 году продажи электромобилей, использующих аккумуляторные батареи (BEV), гибридных моделей (HEV) и гибридов с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV) будут составлять 40% от общего объема продаж KIA.
 
 
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Ранее эта модель продемонстрировала огромный успех на рынке в Корее.
 
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