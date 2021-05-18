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Невролог назвал болезни, на которые указывает звон в ушах

18.05.2021 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Невролог назвал болезни, на которые указывает звон в ушах
Фото: Pixabay.com
Как сообщает «Пятый канал», врач-невролог Александр Евдокимов рассказал журналистам, чем может быть опасно такое явление, как звон и шум в ушах.

По словам специалиста, наиболее частой причиной этих симптомов является какая-то ЛОР-патология.

«Это могут быть воспалительные заболевания, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга новообразованиями... Также причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов», - сообщил невролог, посоветовав в этом случае проконсультироваться с лечащим врачом.
 
 
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Наиболее частой причиной этих симптомов является какая-то ЛОР-патология.
 
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