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Невролог назвал болезни, на которые указывает звон в ушах
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
По словам специалиста, наиболее частой причиной этих симптомов является какая-то ЛОР-патология.
«Это могут быть воспалительные заболевания, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга новообразованиями... Также причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов», - сообщил невролог, посоветовав в этом случае проконсультироваться с лечащим врачом.
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Наиболее частой причиной этих симптомов является какая-то ЛОР-патология.
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