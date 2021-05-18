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«Это могут быть воспалительные заболевания, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга новообразованиями... Также причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов», - сообщил невролог, посоветовав в этом случае проконсультироваться с лечащим врачом.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невролог назвал болезни, на которые указывает звон в ушах Наиболее частой причиной этих симптомов является какая-то ЛОР-патология.

По словам специалиста, наиболее частой причиной этих симптомов является какая-то ЛОР-патология.