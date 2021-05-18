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Карбалевич: «Северная Корея может себе позволить жить в изоляции без интернета, а Беларусь — нет»

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о масштабной атаке властей против крупнейшего информационного портала страны.

Карбалевич: «Северная Корея может себе позволить жить в изоляции без интернета, а Беларусь — нет»

Фото citydog.by

— К этому все шло. Это зачистка всего независимого информационного пространства. Думаю, это будет иметь продолжение и в отношение других независимых СМИ. Причину можно найти всегда, было бы желание, — в экспресс-комментарии сказал «Салідарнасці» Валерий Карбалевич.

По словам собеседника, сегодня подвести любое СМИ под «пропаганду экстремизма или терроризма» элементарно.

— Понятно, чего хотят власти — заткнуть рот всем инакомыслящим. Создать дополнительные трудности своим оппонентам — это тоже большое удовольствие. У них элементарно срабатывает инстинкт самосохранения: есть некая угроза, некие точки, которые угрожают этой власти, и эти точки надо подавить артиллерийским огнем. Вот TUT.BY был одной из таких точек. Его и душат, — говорит собеседник.

И, делая выводы о происходящем, эксперт напоминает об одном из важных результатов прошлого года в сфере информации:

— Независимые журналисты будут работать из-за границы, из подполья, уйдут в Телеграм. Прошлый год принес важный информационный результат, его даже называют «революцией телеграм-каналов». Роль телеграм-каналов резко возросла, они стали очень важным источником информации, и эта тенденция будет продолжаться. Это первое очевидное следствие.

Может быть, белорусские новости уйдут в какие-то зарубежные источники информации, может, отчасти в российские. Продолжат серьезно развиваться соцсети, через которые также будет распространяться информация.

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Заблокировать Телеграм сложно, Россия пыталась несколько лет назад — не получилось. Надо блокировать интернет. Смогут ли в Беларуси создать свой интернет, как в Китае? Вряд ли. Для этого нужны огромные ресурсы, у Беларуси их нет.

Но в России, теоретически говоря, есть, и она смогла бы, наверное. Тогда и Беларусь могла бы «прицепиться паровозом».

Другое дело, что подобные проекты быстро не делаются и сколько это времени займет, неизвестно.

Собеседник сомневается, что властям удастся сделать из Беларуси Северную Корею.

— Пытаться будут. Другое дело, получится ли. Со времен Советского Союза, когда люди собирались на квартирах и ловили «Голос Америки», слишком многое изменилось. Другая информационная обстановка. Да и современная Беларусь —географически центр Европы. Северная Корея может себе позволить жить в изоляции без интернета. А Беларусь уже перешла эти рамки, когда можно было жить без интернета, — подытоживает Валерий Карбалевич.

 
 
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