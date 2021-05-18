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Тихановская: «Убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас»

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер – о масштабной спецоперации белорусских властей против TUT.BY.

– Сегодня мы все – свидетели умышленного убийства медиа и независимого портала TUT.BY, – обратилась к соотечественникам Светлана Тихановская. – Он 20 лет исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы. Многие опасались, что так и произойдет, но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами.

По словам политика, «это и есть настоящий оккупационный режим», власти «убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас – на улицах и в тюрьмах».

Тихановская: «Убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас»

Фото DW

– Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров, – заявила Светлана Тихановская.

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Народный лидер – о масштабной спецоперации белорусских властей против TUT.BY.
 
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