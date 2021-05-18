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Байнет – о спецоперации властей против TUT.BY: «Как же много государство гарантирует. И как же мало из этого осталось»

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о масштабной атаке силовиков и не только в отношении крупнейшего информационного портала Беларуси.

Байнет – о спецоперации властей против TUT.BY: «Как же много государство гарантирует. И как же мало из этого осталось»

Фото TUT.BY

Андрей Зингилевский, юрист: «Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации. Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.

Как же много государство гарантирует. И как же мало из этого осталось».

Любовь Лунева, журналист: «Заметили, что за последний год самым употребляемым словом стало слово «дно»?  Кажется, что раньше даже такого и выражения не было: «Пробить дно». А теперь, что ни пост, что ни комментарий...»

Змитер Панковец, журналист: «Прыйсці ў TUT.BY з ператрусамі на наступны дзень пасля гадавіны смерці Зісера – цынізму хлопцам не займаць. Трымайцеся, калегі».

Кастусь Лашкевич, журналист: «Пачалася спецаперацыя ўладаў супраць улюбёнага парталу мільёнаў беларусаў TUT.BY, самага прафесійнага, паспяховага і папулярнага інтэрнэт-праекту ў гісторыі Беларусі. Назаўтра пасля гадавіны смерці яго стваральніка Юрыя Зісера і ў дзень нараджэння яго сузаснавальніка Кірыла Валошына. За ліквідацыяй TUT.BY (у звычайным для ўсіх выглядзе) нас усіх чакае новая, яшчэ больш страшная рэчаіснасць.

Трымайцеся, дарагія калегі-тутбаеўцы!».

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Лидеры мнений – о масштабной атаке силовиков и не только в отношении крупнейшего информационного портала Беларуси.
 
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