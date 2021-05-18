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Евро существенно вырос на торгах 18 мая

18.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская и российская валюты выросли на торгах БВФБ во вторник, 18 мая.

Евро существенно вырос на торгах 18 мая

Евро добавил сразу 0,0103 пункта — 3,0695 белорусского рубля, а российский рубль 0,0048 пункта — 3,4151 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар потерял 0,0019 пункта — 2,5161 белорусского рубля.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Европейская и российская валюты выросли на торгах БВФБ во вторник, 18 мая.
 
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