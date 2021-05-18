|
На среду объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает республику в среду.
Как сообщается, 19 мая в некоторых регионах страны ожидаются грозы. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает республику в среду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)