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В джинсах и джемпере: Владимир Макей прилетел с визитом в Таджикистан

18.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прилетел с визитом в Душанбе, где завтра состоится очередное заседание совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), пишет Еврорадио.




На фото, размещенном в Twitter белорусского внешнеполитического ведомства, видно, что из самолета он вышел в джинсах и джемпере. Представители встречающей стороны были в костюмах.
 
Заседание СМИД ОДКБ пройдет в столице Таджикистана 19 мая в очном формате. Предполагается, что "главы внешнеполитических ведомств государств – членов ОДКБ обсудят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств – членов Организации", говорится на сайте ОДКБ.

Кроме того, министры примут ряд политических заявлений – о сотрудничестве ОДКБ с международными организациями, продлении срока действия СНВ-3 и к 75-летию Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В белорусском МИД сообщили, что помимо участия Макея в СМИД запланирован также ряд двусторонних встреч. В ОДКБ входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прилетел с визитом в Душанбе, где завтра состоится очередное заседание совета глав МИД Организации Договора о...
 
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