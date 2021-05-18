В джинсах и джемпере: Владимир Макей прилетел с визитом в Таджикистан













На фото, размещенном в Twitter белорусского внешнеполитического ведомства, видно, что из самолета он вышел в джинсах и джемпере. Представители встречающей стороны были в костюмах.

Заседание СМИД ОДКБ пройдет в столице Таджикистана 19 мая в очном формате. Предполагается, что "главы внешнеполитических ведомств государств – членов ОДКБ обсудят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств – членов Организации", говорится на сайте ОДКБ.





Кроме того, министры примут ряд политических заявлений – о сотрудничестве ОДКБ с международными организациями, продлении срока действия СНВ-3 и к 75-летию Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.





В белорусском МИД сообщили, что помимо участия Макея в СМИД запланирован также ряд двусторонних встреч. В ОДКБ входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.