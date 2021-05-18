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Обыск проходит и у журналистки tut.bу Елены Толкачевой
Источник материала: Партизан
Стало известно и об обыске в квартире корреспондента tut.bу Елены Толкачевой.
Как стало известно
Один из управления по Могилевской области — это старший сержант финансовой милиции. Второй сотрудник — из управления ДФР КГК по Гродненской области.
Пока статус Елены Толкачевой не определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном.
Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора Департамента финансовых расследований КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом.
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Стало известно и об обыске в квартире корреспондента tut.bу Елены Толкачевой.
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