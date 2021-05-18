Обыск проходит и у журналистки tut.bу Елены Толкачевой

Onliner , с постановлением к журналистке раздела «Деньги и власть» пришли два сотрудника Департамента финансового контроля КГК. Как стало известно, с постановлением к журналистке раздела «Деньги и власть» пришли два сотрудника Департамента финансового контроля КГК.





Один из управления по Могилевской области — это старший сержант финансовой милиции. Второй сотрудник — из управления ДФР КГК по Гродненской области.





Пока статус Елены Толкачевой не определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном.





Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора Департамента финансовых расследований КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом.