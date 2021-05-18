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Лукашенко прокомментировал слухи о «недоверии к премьер-министру»

18.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 мая Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, на котором высказался о премьере, губернаторах и тайном голосовании. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первого».


Роман Головченко

Лукашенко заверил, что все это домыслы, что он якобы не доверяет премьер-министру:

«Некоторые тут переживали, что президент, якобы, не доверяет премьеру там и так далее. Я не говорю нынешнему, допустим, премьеру. Может быть на должности премьера в тот момент другой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит, не доверяет? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности. И третий момент подчеркиваю, главный ведь вопрос тогда встанет какой: о выборах президента и стабилизации в стране, но стабилизация будет зависеть от выборов нового президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов, как и, возможно, другие, которые вы вынесете на заседание, вопросы».
Лукашенко подчеркнул, что без губернаторов нельзя решить ни один вопрос в государстве, поэтому они обладают правом голоса, как и другие члены Совбеза. По словам Лукашенко, именно губернаторы будут голосовать, когда и в какие сроки будут проведены выборы нового президента.

Лукашенко заявил, что он принял решение — отныне все решения Совбеза будут приниматься тайным голосованием, чтобы «никто не довлел над мнением членов Совета безопасности».

«Вот суть этого декрета, а интерпретировать его можно по-разному. Фантазии у людей хватает, но я хочу, чтобы вы понимали, в чем суть этого декрета», — сказал он.
 
 
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18 мая Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, на котором высказался о премьере, губернаторах и тайном голосовании. Видео опубликовано в...
 
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