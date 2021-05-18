Абсурд в квадрате: на мужчину составили протокол за фото с официального празднования 100-летия БНР, размещенное в соцсети три года назад





То самое фото, опубликованное Рыбченковым в соцсетях в 2018-м





Поздно вечером 16 мая к жителю Речицы Александру Рыбченкову пришел участковый. Он сообщил, что на мужчину пришла «анонимка». В ней говорилось, что у речичанина на страничке в «Одноклассниках» есть фото с БЧБ-флагами.





Рыбченко пояснил, что этот снимок сделал еще три года назад — на официальном мероприятии, посвященном 100-летию основания Белорусской Народной Республики, праздник проходил в Минске и был разрешен властями.





Тем не менее, участковый Богдан Нисловский расценил это как пикетирование и составил протокол.





В документе прописал, что «26.04.2021 года гражданин Рыбченков А. В., находясь по адресу […] с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, провел одиночное пикетирование, путем размещения фото в профиле сети „Одноклассники“ с изображением флага бело-красно-белой расцветки для демонстрации гражданом, на проведение которого не было получено соответствующее разрешение Речицкого райисполкома, чем нарушил порядок пикетирования, установлен статьей 10 Закона РБ „О массовых мероприятиях“ № 114 С от 30.12.1997 г.»» (язык, стилистика и пунктуация автора протокола сохранены).





По словам Рыбченкова, это стало для него сюрпризом. Мужчина признается, что не участвовал в акциях протеста в этот послевыборный период. И фото разместил не в 2021-м, как написал милиционер в протоколе, а в 2018-м, что прекрасно видно под фото в соцсети.





palesse.press. «Мне трудно представить, до какого еще маразма могут таким образом додуматься те, кто повсюду ищет врагов», — отреагировал на ситуацию Александр Рыбченко, его слова передает





Правозащитник Валерий Путицкий назвал ситуацию, с одной стороны, анекдотичной, а с другой — показательной: она ярко иллюстрирует нынешнее состояние правовой системы в стране, когда «не до законов»:





— Национальный флаг для многих белорусов на протяжении более века является ценностью. И обвинять за фотографии с ним в правонарушениях — это даже обычной логике не поддается. В интернет выложены также изображения Лукашенко на фоне бело-красно-белого флага, сделанные в 1994-м году. Он тогда под ним стоял, кто-то позже. Эти все съемки - пикетирования?





Впрочем, статья 33 Конституции дает право каждому свободно выражать свои мысли и мнения. И, в отличие от статьи 35, о свободе мирных собраний, предусматривающей, что порядок их осуществления регулируется законом, 33-я статья никакого регулирования свободы выражения мнений какими-то ниже Конституции законами не предусматривает, — высказался про ситуацию правозащитник.