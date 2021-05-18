ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Абсурд в квадрате: на мужчину составили протокол за фото с официального празднования 100-летия БНР, размещенное в соцсети три года назад

18.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Речице на местного жителя составили протокол за "одиночное пикетирование" — именно так расценил участковый фото, сделанное мужчиной три года назад — на официальном праздновании 100-летия БНР в Минске.


То самое фото, опубликованное Рыбченковым в соцсетях в 2018-м

Поздно вечером 16 мая к жителю Речицы Александру Рыбченкову пришел участковый. Он сообщил, что на мужчину пришла «анонимка». В ней говорилось, что у речичанина на страничке в «Одноклассниках» есть фото с БЧБ-флагами.

Рыбченко пояснил, что этот снимок сделал еще три года назад — на официальном мероприятии, посвященном 100-летию основания Белорусской Народной Республики, праздник проходил в Минске и был разрешен властями.

Тем не менее, участковый Богдан Нисловский расценил это как пикетирование и составил протокол. 

В документе прописал, что «26.04.2021 года гражданин Рыбченков А. В., находясь по адресу […] с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, провел одиночное пикетирование, путем размещения фото в профиле сети „Одноклассники“ с изображением флага бело-красно-белой расцветки для демонстрации гражданом, на проведение которого не было получено соответствующее разрешение Речицкого райисполкома, чем нарушил порядок пикетирования, установлен статьей 10 Закона РБ „О массовых мероприятиях“ № 114 С от 30.12.1997 г.»» (язык, стилистика и пунктуация автора протокола сохранены).

По словам Рыбченкова, это стало для него сюрпризом. Мужчина признается, что не участвовал в акциях протеста в этот послевыборный период. И фото разместил не в 2021-м, как написал милиционер в протоколе, а в 2018-м, что прекрасно видно под фото в соцсети.

«Мне трудно представить, до какого еще маразма могут таким образом додуматься те, кто повсюду ищет врагов», — отреагировал на ситуацию Александр Рыбченко, его слова передает palesse.press.

Правозащитник Валерий Путицкий назвал ситуацию, с одной стороны, анекдотичной, а с другой — показательной: она ярко иллюстрирует нынешнее состояние правовой системы в стране, когда «не до законов»:

— Национальный флаг для многих белорусов на протяжении более века является ценностью. И обвинять за фотографии с ним в правонарушениях — это даже обычной логике не поддается. В интернет выложены также изображения Лукашенко на фоне бело-красно-белого флага, сделанные в 1994-м году. Он тогда под ним стоял, кто-то позже. Эти все съемки - пикетирования?

Впрочем, статья 33 Конституции дает право каждому свободно выражать свои мысли и мнения. И, в отличие от статьи 35, о свободе мирных собраний, предусматривающей, что порядок их осуществления регулируется законом, 33-я статья никакого регулирования свободы выражения мнений какими-то ниже Конституции законами не предусматривает, — высказался про ситуацию правозащитник.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речице на местного жителя составили протокол за "одиночное пикетирование" — именно так расценил участковый фото, сделанное мужчиной три года назад — на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла известная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by