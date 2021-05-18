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Ребенок врезался в авто: виноват все равно водитель?
Источник материала: Onliner
Неприятный инцидент произошел в Гродно: заигравшийся мальчик, перебегая дорогу между припаркованными авто, не заметил проезжающую мимо Mazda и ударился об нее. Девушка-водитель остановилась, травм у ребенка не оказалось, однако ГАИ все же вызвали. Чем закончилась история?
Как
Напомним, что согласно п. 17.2 «пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по надземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке, по линии тротуаров или обочин».
А согласно п. 18.4 «пешеходу запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».
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Неприятный инцидент произошел в Гродно: заигравшийся мальчик, перебегая дорогу между припаркованными авто, не заметил проезжающую мимо Mazda и ударился об нее....
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