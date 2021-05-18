Ребенок врезался в авто: виноват все равно водитель?

Источник материала: Onliner

Неприятный инцидент произошел в Гродно: заигравшийся мальчик, перебегая дорогу между припаркованными авто, не заметил проезжающую мимо Mazda и ударился об нее. Девушка-водитель остановилась, травм у ребенка не оказалось, однако ГАИ все же вызвали. Чем закончилась история?

Как сообщает портал newgrodno.by, недавно из ГАИ пришел ответ. «Происшествие произошло по вине малолетнего П. А. вследствие невыполнения им требований пп. 17.2 и 18.4 Правил дорожного движения. Данное происшествие не является дорожно-транспортным», — говорится в нем.

Напомним, что согласно п. 17.2 «пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по надземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке, по линии тротуаров или обочин».

А согласно п. 18.4 «пешеходу запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».