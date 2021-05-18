«Волга» опрокинулась в канал с водой. Утром в машине нашли тела парня и девушки

Источник материала: Onliner

ГАИ Гомельской области сообщает о дорожно-транспортном происшествии с двумя погибшими. В Лельчицком районе в мелиоративный канал, наполненный водой, опрокинулась «Волга». При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки.

По информации ГАИ, ДТП случилось 16 мая в период времени с 20:30 до 21:35.

— Водитель автомобиля ГАЗ 3110, двигаясь на 11-м км автодороги Боровое — Тартак — Руднище Лельчицкого района, не справился с управлением транспортного средства, выехал на левую по ходу движения обочину и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся на крышу в мелиоративный канал, наполненный водой, — сообщили в Госавтоинспекции.













17 мая примерно в 8:10 «Волгу» обнаружили люди, которые сообщили об этом в ГАИ.

— При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.









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