ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Волга» опрокинулась в канал с водой. Утром в машине нашли тела парня и девушки

18.05.2021 14:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

ГАИ Гомельской области сообщает о дорожно-транспортном происшествии с двумя погибшими. В Лельчицком районе в мелиоративный канал, наполненный водой, опрокинулась «Волга». При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки.

По информации ГАИ, ДТП случилось 16 мая в период времени с 20:30 до 21:35.

— Водитель автомобиля ГАЗ 3110, двигаясь на 11-м км автодороги Боровое — Тартак — Руднище Лельчицкого района, не справился с управлением транспортного средства, выехал на левую по ходу движения обочину и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся на крышу в мелиоративный канал, наполненный водой, — сообщили в Госавтоинспекции.

«Волга» опрокинулась в канал с водой. Утром в машине нашли тела парня и девушки
«Волга» опрокинулась в канал с водой. Утром в машине нашли тела парня и девушки
«Волга» опрокинулась в канал с водой. Утром в машине нашли тела парня и девушки

17 мая примерно в 8:10 «Волгу» обнаружили люди, которые сообщили об этом в ГАИ.

— При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

«Волга» опрокинулась в канал с водой. Утром в машине нашли тела парня и девушки
«Волга» опрокинулась в канал с водой. Утром в машине нашли тела парня и девушки

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ Гомельской области сообщает о дорожно-транспортном происшествии с двумя погибшими. В Лельчицком районе в мелиоративный канал, наполненный водой,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В джинсах и джемпере: Владимир Макей прилетел с визитом в Таджикистан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by