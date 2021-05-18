20-летний футболист из Нигерии нашелся — его задержали в Польше (обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера телеграм-канал «Разыскивает милиция» сообщил, что в Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии. Отмечается, что в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Сегодня стало известно, что молодого человека задержали в польском Тересполе.

Приметы: на вид 20 лет, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. Мог отправиться в Минск. Если вам известно местонахождение молодого человека, просьба сообщить в Ленинский РОВД Бреста: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90 или 102.





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«Установлено местонахождение нигерийского спортсмена, который 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу. У правоохранителей имеется информация, что молодого человека задержали в польском городе Тересполь», — говорится в сообщении милиции.