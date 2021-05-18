Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Закон равен для всех: Гайдукевич о деле TUT.BY

Все СМИ должны отстаивать национальные интересы страны и не рассказывать сказки, что кто-то за рубежом переживает за демократию в Беларуси: так прокомментировал " дело TUT.BY " заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

ДФР Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", сообщили ранее в КГК.

"Закон для всех равен. Журналисты, не журналисты – все должны его соблюдать. Что касается в целом политики независимых СМИ, то я сказал бы так: независимых СМИ не существует. Кто финансирует, тот и определяет политику СМИ", - отметил Гайдукевич в комментарии для радио Sputnik Беларусь.

По его словам, все средства массовой информации должны отстаивать национальные интересы страны. И никогда не рассказывать сказки, что кто-то за рубежом переживает за демократию и свободу в Беларуси.

"Второй момент: никогда в жизни не поддерживать и не раскручивать политиков, которые финансируются из-за рубежа. И никаким образом не способствовать тому, чтобы судьба страны решалась на улице. Ответственность должна быть. Но при этом я сторонник разных точек зрения, конкуренции и законности. Все должны жить по закону: не платишь налоги - отвечай", - подчеркнул он.

Комментарий заместителя председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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