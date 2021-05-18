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Пугачева обнажилась ради Галкина и произвела фурор в сети

18.05.2021 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Алла Пугачева шокировала подписчиков: артистка в пикантном образе соблазнила мужа Максима Галкина.

Пугачева прекрасно проводит время в кругу своих детей Гарри и Лизы и мужа-шоумена на своем участке в деревне Грязь. Недавно звезда вдохновилась погожим майским днем и решила устроить фотосессию возле дома.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают публикацию в Instagram Галкина: на новом снимке 72-летняя примадонна обнажилась ради мужа и спровоцировала фурор среди поклонников.

Для своей фотосессии Пугачева выбрала нежный образ: белый сарафан с цветочным принтом с ниспадающими плечиками. Артистка кокетливо спустила лямки и похвасталась своим декольте. Привлекло внимание и то, что звезда отказалась от яркого мейкапа и сделала ставку на естественность. Роль фотографа исполнил сам Галкин, который не мог налюбоваться на свою супругу.

"Невероятная красотка"; "Соблазнила Макса, он явно поражен"; "Богиня"; "Очень сексуально"; "Обнажилась ради любимого, чертовка?" - прокомментировали подписчики.

Напомним, что накануне звезда пришла в восторг от трогательного сюрприза сына, который открыл в себе новый талант.

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Фолловеры активно обсуждают новую публикацию в Instagram мужа примадонны и удивляются смелости 72-летней звезды.
 
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