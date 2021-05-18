Тихановская: сегодня мы все — свидетели умышленного убийства независимого портала tut.by

«Сегодня мы все — свидетели умышленного убийства независимого портала tut.by», — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская.





По ее словам, tut.by 20 лет «исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы».

«Многие опасались, что так и произойдет, но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами, — цитирует Тихановскую ее пресс-служба. — Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, — это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас на улицах и в тюрьмах».

Тихановская подчеркнула, что вместе со своей командой «находится на связи» с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров», — заявила Тихановская.

Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин. Главный редактор tut.by Марина Золотова и директор Людмила Чекина на звонки не отвечают.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Читайте также: