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Под Лельчицами "Волга" опрокинулась в канал с водой – погибли 19-летняя девушка и 24-летний парень
Источник материала: Партизан
Точное время аварии не установлено, она произошла 16 мая примерно с 20.30 до 21.35. Очевидец обнаружил автомобиль в воде только 17 мая в 8.10 и позвонил в ГАИ.
В ГАИ Гомельской области сообщили, что водитель автомобиля ГАЗ 3110, двигаясь по 11-му км автодороги Боровое – Тартак – Руднище, в Лельчицком районе, не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся на крышу в мелиоративный канал, наполненный водой.
При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки. По факту ДТП проводится проверка.
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Точное время аварии не установлено, она произошла 16 мая примерно с 20.30 до 21.35. Очевидец обнаружил автомобиль в воде только 17 мая в 8.10 и позвонил в ГАИ.
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