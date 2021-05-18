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Цены в Беларуси продолжают расти. Рекордсмен - растительное масло
Источник материала: Партизан
В апреле рост цен составил 8,6%, на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Рекорд в годовом выражении установили растительное масло и лекарства.
Прирост цен на социально значимые товары сохранился на уровне 7,1% в годовом выражении, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Основное влияние на годовой прирост инфляции оказал рост цен на медикаменты, произошедший в начале года и на растительное масло.
В апреле ускорился прирост цен, на масло растительное – до 49,8%, на автомобильное топливо – до 6,8%, на одежду – до 6,8% в годовом исчислении.
По данным Нацбанка, сильнее всего в апреле выросли цены на лекарства, майонез, масла и жиры, туристические услуги.
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В апреле рост цен составил 8,6%, на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Рекорд в годовом выражении установили растительное масло и лекарства.
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