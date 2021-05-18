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Помывка в бане как массовое мероприятие: жодинец спросил у властей, как сходить в баню "законно"

18.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И получил из исполкома странный ответ.
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После того, как в жодинской сауне задержали 20 горожан, обвинив их в незаконном массовом мероприятии и покарав штрафами и сутками, житель города Александр призадумался, пишет ex-press.by

— Я пойду в сауну с семьей и попаду в такую же историю? Чтобы понять, что нас ждет, решил написать в исполком письмо, — говорит Александр.

Жодинец привел текст письма: «Прошу уполномоченных лиц уведомить меня, будет ли законным посещение мной сауны вместе с моей семьёй, а также близкими родственниками и друзьями при условии аренды сауны по договору. А также прошу уведомить меня о порядке посещении саун и бань, чтобы такое посещение не было квалифицировано органами МВД как несанкционированное массовое мероприятие».

— В ответе, подписанном заместителем председателя исполкома Натальей Сушко, мне рассказали, как правильно проводить массовые мероприятия. Я не понял, как это относится к посещению мною сауны, — удивляется наш герой.

По словам Александра, ответа на свой вопрос он так не получил:

— Вместо этого мне рассказали об оплате услуг милиции, медиков и об уборке территории. То есть я все-таки должен всем им заплатить, когда иду в сауну или как? Особенно порадовало: «В случае несогласия с результатом рассмотрения обращения Вы имеете право обжаловать его в Минский областной исполнительный комитет (г. Минск, ул. Энгельса, 4)». Честно говоря, я вообще не понял — в исполкоме действительно считают поход в сауну массовым мероприятием?! Что они имели ввиду и о чем этот ответ?

Напомним, 24 апреля в городе отсутствовала и горячая, и холодная вода из-за запланированной промывки водопровода. Во время отдыха в пригородной сауне в Жодино был задержан 21 человек. За ними приехали четыре буса с ОМОНом и милицией. 

Всех задержанных доставили в Жодинский ГОВД. Здесь им сообщили, что в милицию поступил сигнал о том, что они употребляют наркотики. Ночью часть людей отпустили. На мужчин и женщин были составлены протоколы по ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), некоторым также вручили протокол о неповиновении сотрудникам милиции по ст. 24.3 КоАП. 

В местном ИВС оставили 9 человек, которых осудили через три дня — они получили по 15 и по 25 суток ареста.

Тем временем, с 18 по 29 мая в Жодино снова не будет горячего водоснабжения. Как сообщили в Жодинской ТЭЦ, «будут проводиться испытания теплосетей с последующим устранением выявленных дефектов».
 
Теги: Минск
 
 
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