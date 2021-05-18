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В МНС рассказали, как нужно маркировать «запрещенные» автомобили для продажи

18.05.2021 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как Onliner уже сообщал, после того как Skoda официально закрыли путь в страну, машины, уже находящиеся на складах дилеров, все еще могут быть проданы. Четвертого мая налоговая рассказала, что «запрещенные» товары должны быть промаркированы. Сегодня в МНС дали более подробную информацию о том, как будут маркировать машины.

«При маркировке легкового автомобиля специальный контрольный знак наносится на внутреннюю сторону крышки люка заливной горловины», — говорится в сообщении МНС.

Напомним основные положения, касающиеся продажи товаров, попавших под запрет в Беларуси:

  • постановлением №240 установлен перечень запрещенных товаров, а также утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров;
  • утвержденным Положением предусмотрена возможность для субъектов хозяйствования реализовать имеющиеся у них остатки запрещенных товаров, промаркировав их специальными контрольными знаками. Для этих целей продавцы, у которых во владении находятся запрещенные товары, должны выполнить описанные ниже требования;
  • 5 мая 2021 г. приостановить оптовую и (или) розничную торговлю запрещенными товарами;
  • не позднее 13 мая 2021 г. провести инвентаризацию образовавшихся остатков этих товаров и оформить инвентаризационную опись в двух экземплярах;
  • не позднее 18 мая 2021 г. представить два экземпляра инвентаризационной описи в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет;
  • приобрести у РУП «Издательство „Белбланкавыд“» специальные контрольные знаки в количестве, не превышающем количество товара, указанного в инвентаризационной описи;
  • не позднее 5 июля 2021 г. промаркировать остатки товаров без вскрытой потребительской упаковки;
  • реализовать остатки товаров после их маркировки специальными контрольными знаками.

В случае выявления фактов обращения на территории РБ не маркированных специальными контрольными знаками запрещенных товаров, налоговым органом будет направляться в адрес организации уведомление с указанием на запрет обращения таких товаров на территории страны. Будет произведено принятие мер по их вывозу за пределы территории Республики Беларусь с представлением подтверждающих документов.

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Как Onliner уже сообщал, после того как Skoda официально закрыли путь в страну, машины, уже находящиеся на складах дилеров, все еще могут быть проданы. Четвертого мая...
 
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