В Светлогорске с четвертого этажа выпал ребенок. Он в больнице

Источник материала: Onliner

Вчера в Светлогорске примерно в 20:40 с балкона квартиры на четвертом этаже выпал трехлетний ребенок. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Известно, что мальчик находился в квартире вместе с отцом и двумя сестрами 5 и 8 лет. По словам мужчины, примерно в 20:30 он оставил детей одних и на непродолжительное время ушел в магазин. В это время пострадавший ребенок вышел на балкон, забрался на стоявший возле открытого окна столик и выпал на улицу. Сообщение медикам поступило от жительницы квартиры на первом этаже, услышавшей детский плач.

Проверку по данному факту проводит Светлогорский РОСК. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, собирают характеризующий материал на родителей. По имеющейся информации, семья находится в социально опасном положении. На момент происшествия мать вместе с двухлетним сыном находилась на лечении в Минске.