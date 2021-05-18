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В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил

18.05.2021 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси, пишет пресс-служба Минобороны.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Полонез“, „Смерч“, „Ураган“. Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.

Что это значит? Как пояснили Onliner в пресс-службе Минобороны, проверка проходит под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил. Как правило, такие проверки проводятся в ВС Беларуси ежегодно. Конкретно в рамках этой проверки подразделения ракетных войск будут выполнять задачи на четырех белорусских военных полигонах.

 
 
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Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск...
 
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