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За «предметы, похожие на взрывные устройства» гомельчанина приговорили к 3 с половиной годам колонии
Источник материала: Onliner
26 октября прошлого года на берегу так называемого Обкомовского озера в Гомеле заметили бело-красно-белый флаг на древке, воткнутом в песок. Под флагом оказалось зарыто нечто, «схожее с взрывным устройством». Извлекать позвали саперов. Потом выяснилось, что находка взрывными свойствами не обладает. Позже нашли другую похожую инсталляцию. Автора вскоре вычислили, а сегодня осудили.
Обвиняемым проходил 31-летний Евгений Зелковский. Согласно материалам, дошедшим до суда, он 26 октября и 16 ноября размещал в безлюдных местах бчб-флаги, а также «предметы, напоминающие взрывные устройства».
Пресс-служба Верховного суда так
Обвинения предъявили по частям 1 и 2 статьи 339 УК (хулиганство).
Позже эксперты перечислили, что находилось под флагами: подшипники, петарда без содержимого... Также обнаружена карикатура на ОМОН. «Гомельская правда»
Сам Зелковский в суде объяснял, что такими способами старался отвлечь силовиков от грубых задержаний. Вину не признал.
Гособвинитель запросил четыре года лишения свободы.
В последнем слове обвиняемого, которое
Сегодня судья Олеся Осипова признала Зелковского виновным в «умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве)». И по совокупности действий приговорила к 3 с половиной годам колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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За «предметы, похожие на взрывные устройства» гомельчанина приговорили к 3 с половиной годам колонии
26 октября прошлого года на берегу так называемого Обкомовского озера в Гомеле заметили бело-красно-белый флаг на древке, воткнутом в песок. Под флагом оказалось...
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