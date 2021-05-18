За «предметы, похожие на взрывные устройства» гомельчанина приговорили к 3 с половиной годам колонии

Источник материала: Onliner

26 октября прошлого года на берегу так называемого Обкомовского озера в Гомеле заметили бело-красно-белый флаг на древке, воткнутом в песок. Под флагом оказалось зарыто нечто, «схожее с взрывным устройством». Извлекать позвали саперов. Потом выяснилось, что находка взрывными свойствами не обладает. Позже нашли другую похожую инсталляцию. Автора вскоре вычислили, а сегодня осудили.

Обвиняемым проходил 31-летний Евгений Зелковский. Согласно материалам, дошедшим до суда, он 26 октября и 16 ноября размещал в безлюдных местах бчб-флаги, а также «предметы, напоминающие взрывные устройства».

Пресс-служба Верховного суда так описывает события: «...Изготовил предмет, а также устройство, внешне сходное со взрывным, составной частью которого является пиротехническое изделие-петарда, которые не позднее 25 октября 2020 года… поместил в углубление в земле, приспособив таким образом, чтобы произошел взрыв при их демонтаже. В продолжение своих противоправных действий изготовил фотоизображение вышеописанной ловушки и с целью привлечения внимания неопределенного круга лиц разместил в глобальной сети Интернет, что повлекло выбытие сотрудников правоохранительных органов, сотрудников иных служб к вышеуказанному месту. Он же 16 ноября 2020 года… установил флаг, не являющийся государственным символом, вблизи которого разместил коробку, что повлекло выбытие сотрудников правоохранительных и иных служб, которые восприняли данную коробку как взрывное устройство».

Обвинения предъявили по частям 1 и 2 статьи 339 УК (хулиганство).

Позже эксперты перечислили, что находилось под флагами: подшипники, петарда без содержимого... Также обнаружена карикатура на ОМОН. «Гомельская правда» приводила данные взрывотехнической экспертизы, озвученные в суде: представленные предметы не являются взрывными, зажигательными, не обладают поражающими свойствами, не содержат компонентов пиротехнического изделия.

Сам Зелковский в суде объяснял, что такими способами старался отвлечь силовиков от грубых задержаний. Вину не признал.

Гособвинитель запросил четыре года лишения свободы.

В последнем слове обвиняемого, которое цитируют «Сильные новости», он заявил: «Мои действия могут показаться кому-то смешными и наивными. Но я пытался остановить насилие. И в тот день в городе никого не задержали и не избили. Получается, что я хулиган, а они герои? Если сослаться на Уголовный кодекс, то я не совершил хулиганство. В моих действиях нет политической вражды…»

Сегодня судья Олеся Осипова признала Зелковского виновным в «умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве)». И по совокупности действий приговорила к 3 с половиной годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.