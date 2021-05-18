ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За «предметы, похожие на взрывные устройства» гомельчанина приговорили к 3 с половиной годам колонии

18.05.2021 15:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

26 октября прошлого года на берегу так называемого Обкомовского озера в Гомеле заметили бело-красно-белый флаг на древке, воткнутом в песок. Под флагом оказалось зарыто нечто, «схожее с взрывным устройством». Извлекать позвали саперов. Потом выяснилось, что находка взрывными свойствами не обладает. Позже нашли другую похожую инсталляцию. Автора вскоре вычислили, а сегодня осудили.

Обвиняемым проходил 31-летний Евгений Зелковский. Согласно материалам, дошедшим до суда, он 26 октября и 16 ноября размещал в безлюдных местах бчб-флаги, а также «предметы, напоминающие взрывные устройства».

Пресс-служба Верховного суда так описывает события: «...Изготовил предмет, а также устройство, внешне сходное со взрывным, составной частью которого является пиротехническое изделие-петарда, которые не позднее 25 октября 2020 года… поместил в углубление в земле, приспособив таким образом, чтобы произошел взрыв при их демонтаже. В продолжение своих противоправных действий изготовил фотоизображение вышеописанной ловушки и с целью привлечения внимания неопределенного круга лиц разместил в глобальной сети Интернет, что повлекло выбытие сотрудников правоохранительных органов, сотрудников иных служб к вышеуказанному месту. Он же 16 ноября 2020 года… установил флаг, не являющийся государственным символом, вблизи которого разместил коробку, что повлекло выбытие сотрудников правоохранительных и иных служб, которые восприняли данную коробку как взрывное устройство».

Обвинения предъявили по частям 1 и 2 статьи 339 УК (хулиганство).

Позже эксперты перечислили, что находилось под флагами: подшипники, петарда без содержимого... Также обнаружена карикатура на ОМОН. «Гомельская правда» приводила данные взрывотехнической экспертизы, озвученные в суде: представленные предметы не являются взрывными, зажигательными, не обладают поражающими свойствами, не содержат компонентов пиротехнического изделия.

Сам Зелковский в суде объяснял, что такими способами старался отвлечь силовиков от грубых задержаний. Вину не признал.

Гособвинитель запросил четыре года лишения свободы.

В последнем слове обвиняемого, которое цитируют «Сильные новости», он заявил: «Мои действия могут показаться кому-то смешными и наивными. Но я пытался остановить насилие. И в тот день в городе никого не задержали и не избили. Получается, что я хулиган, а они герои? Если сослаться на Уголовный кодекс, то я не совершил хулиганство. В моих действиях нет политической вражды…»

Сегодня судья Олеся Осипова признала Зелковского виновным в «умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве)». И по совокупности действий приговорила к 3 с половиной годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 октября прошлого года на берегу так называемого Обкомовского озера в Гомеле заметили бело-красно-белый флаг на древке, воткнутом в песок. Под флагом оказалось...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 2,2 миллионов рублей налогов недоплатил витебский оператор такси. Возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by