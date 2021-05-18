Дело против Tut.by: силовики пришли к журналистам, домен заблокирован. Комментарий КГК

Источник материала: Onliner

Сегодня к нескольким журналистам Tut.by домой пришли силовики. Об этом Onliner рассказал один из журналистов портала. Позже стало известно, что в минский и региональные офисы пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Официальный комментарий Комитет госконтроля, куда входит ДФР, пообещали дать позже. Собрали все, что известно о происходящем у наших коллег, в этой хронике.

Утро. 10:13. Журналисты Tut.by сообщают о силовиках у их коллег и в офисе

Сегодня наши коллеги из Tut.by стали сообщать, что в их офис и к коллегам пришли силовики.

Кроме того, вскоре на самом портале появилось сообщение, что к ним пришли сотрудники ДФР.

«Сразу несколько редакторов Tut.by сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой, — пишет Tut.by. — Не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе».

Чуть позже Tut.by сообщил, что силовики пришли и в региональные офисы компании, как минимум в брестский и гродненский. А вот стеклянные двери главного офиса Tut.by в Минске заклеены темной пленкой. Из-за этого не видно, что происходит внутри.





В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.by будет обнародована позже: «Пока по этой ситуации без комментариев».

Возле дома главного редактора Tut.by Марины Золотовой тишина, в глаза бросается разве что микроавтобус, припаркованный неподалеку. Соседка Марины рассказала, что утром, примерно в 10:20, тамбурную дверь на их площадку выломали. Женщина из квартиры не выходила, но сообщила, что было слышно много шума и грохота.













11:00. Соучредитель Tut.by и Hoster.by подтвердил информацию и силовиках в офисе

Через некоторое время информацию о силовиках в офисе подтвердил и соучредитель Tut.by и Hoster.by.

«В офисы TUT и hoster пришёл ДФР. К редакторам тоже. Директора не отвечают», — написал в Facebook Кирилл Волошин.

11:30. В отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» возбуждено уголовное дело

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая 2021 года в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

11:40. Не выходит на связь журналист Onliner Александр Чернухо — он был возле офиса Tut.by

Примерно с 11 часов утра не выходит на связь журналист Onliner Александр Чернухо, поехавший к офису Tut.by освещать события. В 11:29 официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса Tut.by, в милиции нет.

12:00. В офис av.by также пришли силовики

Как сообщают Onliner источники, в офис av.by также пришли силовики. Мы попытались дозвониться в офис компании, но трубку никто не снимает. На звонки по личным мобильным номерам знакомые нам сотрудники также не отвечают.

12:20. Не выходит на связь вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская, у журналиста Tut.by Елены Толкачевой тоже обыск

Кроме того, в Facebook дочь Юлии Чернявской, вдовы Юрия Зиссера, сообщила, что ее мама уже час не выходит на связь.





Как стало известно Onliner, в это время обыск проходит и у журналиста Tut.by и «БелаПАН» Елены Толкачевой. С постановлением к журналистке раздела «Деньги и власть» Tut.by пришли два сотрудника Департамента финансового контроля КГК. Один из управления по Могилевской области — это старший сержант финансовой милиции. Второй сотрудник — из управления ДФР КГК по Гродненской области.

Пока статус Елены Толкачевой не определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном.

«Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора Департамента финансовых расследований КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом, — зачитали постановление сотрудники. — В производстве ДФР КГК находится уголовное дело по подозрению Чекиной Л. Ю. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 242 УК „Уклонение от уплаты налогов“.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО „Тут Бай Медиа“ Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере».

12:24 Задержали директора Rocket Data Дашу Данилову, Мининформ ограничил доступ к Tut.by, доступ к почте mail.tut.by также ограничен

Читатели также сообщают, что к почте mail.tut.by ограничен доступ. В то же время Мининформ принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу Tut.by и его копиям. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе Tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

«В соответствии со ст. 38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — добавили в ведомстве.

В то же время Кирилл Волошин сообщил, что задержана директор Rocket Data Даша Данилова.

13:03. В офисе Tut.by все еще находятся «люди в штатском»

Муж одной из сотрудниц компании Tut.by рассказал Onliner, что полчаса назад поднимался на этаж узнать, что с его женой. По словам мужчины, она в это время находилась в офисе.

«Стоят два человека в штатском, жену выпустили в коридор, с ними все хорошо. Она сказала, чтоб не переживал, их отпустят. В воде и выходах в туалет их не ограничивают. Внизу центра все спокойно, словно на улице обычный день, ходят другие сотрудники и курьеры. На этажах Tut.by в лифтовой никого нет, двери покрашены краской из баллончика», — рассказал мужчина.

14:04. В RocketData прокомментировали задержание Дарьи Даниловой

В RocketData нам прокомментировали ситуацию с задержанием директора компании Дарьи Даниловой: «Дашу вызвали, так как она занимает руководящую должность на одном из проектов Tut.bу, к которому на данный момент есть вопросы. Это никак не связано с RocketData, мы работаем в полном боевом режиме и на связи со всеми клиентами»

14:24. Обыски продолжаются у Марины Золотовой, Максима Гайко и Елены Толкачевой

Сегодня утром сотрудники ДФР пришли с обыском к редакторам Tut.by Анне Руденко и Ольге Савкив, сейчас они на свободе, пишет. Обыск завершился ближе к обеду. Как передают наши коллеги, у них изъяли всю технику (компьютеры, телефоны, в том числе неработающие), а также банковские карты. Обыск проходил в рамках уголовного дела в отношении гендиректора и главного бухгалтера компании.

Процессуального статуса у редакторов нет. Оперативники пояснили, что пришли к сотрудникам Tut.by, потому что у них дома могут находиться доказательства по делу. В последующем, говорят сотрудники ДФР, редакторов могут вызвать на допрос.

Все еще продолжается обыск у журналиста Tut.by Елены Толкачевой (к ней в квартиру смогла попасть адвокат), главного редактора Марины Золотовой (ей выломали дверь в тамбуре) и заместителя главреда Максима Гайко.

14:35. Закончился обыск в некоторых региональных офисах Tut.by.

«В Бресте к нашим сотрудникам пришли около 10:40 утра с постановлением на обыск по статье об уклонении от уплаты налогов. Оперативники из ДФР работали около часа, изъяли всю технику и документы, а также мобильные телефоны сотрудников. Задержаний не было, — пишет Tut.by в своем телеграм канале. — В гомельский офис пришли в 10:15 утра, шесть человек в штатском представились сотрудниками ДФР. Обыск проводили тщательно, забрали всю технику и мобильные телефоны. Завершился обыск примерно в 13:30. Также оперативники работали в офисах Витебска, Могилева и Гродно, информация уточняется».

Около 14:50 журналистку Tut.by Елену Толкачеву забрали на допрос в ДФР. Она уехала из дома, где проходил обыск, с адвокатом.

14:56. Посольство ЕС высказалось про уголовное дело Tut.by

Между тем по поводу уголовного дела высказались дипломаты из посольства ЕС.



(будет дополнено)