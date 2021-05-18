"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса

Источник материала: Sputnik Беларусь

Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляют о начале кастинга четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Принцип конкурсного отбора также остался прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.

Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Беларусь office@sputnik.by :

Видео, в котором участник кастинга представляется (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой), и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.

Заполненную заявку ( скачать )

Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года.

История проекта "Ты супер!"

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За четыре сезона проект "Ты супер!" помог сотням юных звезд раскрыть вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

Вчерашние участники "Ты супер!" – частые гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА "ТЫ СУПЕР!" ( скачать )