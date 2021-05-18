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"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
18.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляют о начале кастинга четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.
Принцип конкурсного отбора также остался прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.
Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Беларусь
Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года.
История проекта "Ты супер!"
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За четыре сезона проект "Ты супер!" помог сотням юных звезд раскрыть вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
Вчерашние участники "Ты супер!" – частые гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА "ТЫ СУПЕР!" (
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Как и в предыдущие годы, в проекте могут принять участие ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и...
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