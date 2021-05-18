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Доллар США подешевел, евро подрос в цене на торгах во вторник
18.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая ― Sputnik. Евро и российский рубль стали дороже, доллар США потерял в стоимости на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро прибавил в цене 0,34%, доллар США подешевел на 0,08%, а российский рубль несколько подрос в стоимости - на 0,14%.
По итогам торгов 18 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российский рубль продолжил тенденцию последних дней и подрос в цене по отношению к белорусской валюте.
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