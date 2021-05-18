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Лебедок: атака на TUT.by может быть частью сделки с Путиным за его поддержку
Источник материала: UDF
Во время встречи в Сочи 14 сентября 2020-го / kremlin.ru
Он напомнил, что негатив о портале полился из уст государственных пропагандистов раньше, а руководители Беларуси и России еще в феврале обсудили в Сочи «работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство)».
«Пока все смотрят на торговлю по кредитам, нефти, интеграционным картам», сдается белорусское — «от культуры до повестки дня», — считает Егор Лебедок.
По словам аналитика, если для Александра Лукашенко «зачистка» негосударственных медиа — «это удержание власти от критики, в том числе и в контексте возможных политических кампаний по Конституции», то для Путина «это зачистка белорусского информационного пространства от всего белорусского с продвижением российского порядка».
А TUT.by формировал для значительной части белорусов «белорусскую повестку дня, с белорусскими фоновыми новостями политики и жизни», подчеркивает Егор Лебедок.
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Негатив о портале полился из уст государственных пропагандистов раньше.
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