ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лебедок: атака на TUT.by может быть частью сделки с Путиным за его поддержку

18.05.2021 15:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лебедок: атака на TUT.by может быть частью сделки с Путиным за его поддержку
Во время встречи в Сочи 14 сентября 2020-го / kremlin.ru
Атака на TUT.by может быть частью сделки Александра Лукашенко с Владимиром Путиным за его поддержку. Такое мнение в Facebook высказал белорусский аналитик Егор Лебедок.

Он напомнил, что негатив о портале полился из уст государственных пропагандистов раньше, а руководители Беларуси и России еще в феврале обсудили в Сочи «работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство)».

«Пока все смотрят на торговлю по кредитам, нефти, интеграционным картам», сдается белорусское — «от культуры до повестки дня», — считает Егор Лебедок.


По словам аналитика, если для Александра Лукашенко «зачистка» негосударственных медиа — «это удержание власти от критики, в том числе и в контексте возможных политических кампаний по Конституции», то для Путина «это зачистка белорусского информационного пространства от всего белорусского с продвижением российского порядка».

А TUT.by формировал для значительной части белорусов «белорусскую повестку дня, с белорусскими фоновыми новостями политики и жизни», подчеркивает Егор Лебедок.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Негатив о портале полился из уст государственных пропагандистов раньше.
 
Новости дня
Новости разные
 
В МНС рассказали, как нужно маркировать «запрещенные» автомобили для продажи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by