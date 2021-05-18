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«Она, очевидно, крупнейшая за всю современную историю», - сказал РИА Новости гендиректор INFOLine Иван Федяков.

«Есть и другие сети, которые готовы потихоньку уходить с рынка. А если наше правительство еще несколько раз повторит тезис про жадность, я думаю, число таких сетей удвоится, а то и утроится - кто хочет уйти с этого рынка. Так что у "Магнита" есть все шансы продолжить этот процесс».

«Сейчас одним махом «Магнит» собирает более 2,6 тысячи магазинов, большинство из которых находятся в привлекательных для компании локациях - поэтому и цена такая высокая».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Крупнейшее поглощение в истории российского ритейла»: «Дикси» станет государственным ВТБ приобретает сеть из 2,612 тысячи магазинов «Дикси».

«Магнит» - крупнейший российский ритейлер по числу магазинов и второй в стране по обороту - договорился о покупке третьего номера на рынке - сети «Диски».За 92,4 млрд рублей «Магнит», крупнейшим акционером которого является госбанк ВТБ, приобретает сеть из 2,612 тысячи магазинов «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт», большинство из которых расположены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.Сделка, в которую войдут также пять распределительных центров «Магнита» в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области, как ожидается, будет закрыта 31 августа после согласования с ФАС.Она «будет финансироваться за счет имеющихся у «Магнита» денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий», заявил ритейлер.Сделка пройдет в режиме поглощения: «Магнит» выкупит у Mercury Retail Group Limited 100% акций DIXY Holding Limited.Он напомнил, что в 2018 году ВТБ объявил о покупке 29,1% «Магнита» у основателя компании миллиардера, а затем продал 11,82% акций инвесткомпании Marathon Group. При этом кредит на покупку Marathon выдал сам ВТБ.Продажа «Дикси» - игрока номер три на рынке товаров повседневного спроса - сигнализирует «о продолжении процесса консолидации в отрасли», отмечает Федяков:После закрытия сделки бизнес «Дикси» будет существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины - работать под существующим брендом, отметил гендиректор «Магнита». Он рассчитывает, что хорошо известный бренд и сильная клиентская база «Дикси» позволят «Магниту» стать одним из ведущих игроков в Москве и Санкт-Петербурге и в целом улучшить свои позиции в секторе.Акции «Магнита» на новостях о сделке дорожают на 4%, до 5,36 тысячи рублей за бумагу. Для компании покупка сети «Диски» создает «очень серьезный синергетический эффект», отмечает Федяков: