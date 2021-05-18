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Представительство ЕС о ситуации с tut.by: свобода СМИ должна быть обеспечена
Источник материала: Навiны
Представительство Европейского союза в Беларуси отреагировало на ситуацию вокруг портала tut.by.
«Белорусский портал TUT.BY — флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет, его читают и ценят большинство пользователей интернета в стране и многие за ее пределами, в том числе дипломаты, работающие с Беларусью. Свобода СМИ должна быть обеспечена», — говорится в комментарии, размещенном на странице представительства ЕС в «Фейсбуке».
Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by
Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
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Представительство Европейского союза в Беларуси отреагировало на ситуацию вокруг портала tut.by.
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