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Представительство ЕС о ситуации с tut.by: свобода СМИ должна быть обеспечена

18.05.2021 15:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представительство Европейского союза в Беларуси отреагировало на ситуацию вокруг портала tut.by.

Представительство ЕС о ситуации с tut.by: свобода СМИ должна быть обеспечена

«Белорусский портал TUT.BY — флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет, его читают и ценят большинство пользователей интернета в стране и многие за ее пределами, в том числе дипломаты, работающие с Беларусью. Свобода СМИ должна быть обеспечена», — говорится в комментарии, размещенном на странице представительства ЕС в «Фейсбуке».

Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин. Главный редактор tut.by Марина Золотова и директор Людмила Чекина на звонки не отвечают.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Представительство Европейского союза в Беларуси отреагировало на ситуацию вокруг портала tut.by.
 
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