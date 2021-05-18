В Светлогорске трехлетний мальчик выпал с балкона четвертого этажа

Тяжелые травмы получил трехлетний мальчик, выпавший с балкона квартиры на четвертом этаже. Несчастный случай произошел вечером 17 мая в Светлогорске.



Фото rbc.ru, носит иллюстративный характер

Проверку по данному факту проводит Светлогорский РОСК. Как предварительно установлено, мальчик забрался на стоявший возле открытого окна балкона столик и выпал на улицу. В скорую помощь позвонила жительница квартиры на первом этаже, услышавшая плач ребенка.

Выяснилось, что в тот момент ребенок был в квартире со своими сестрами 5 и 8 лет. Мать с еще одним ребенком была на лечении в Минске, а отец, по его словам, на непродолжительное время ушел в магазин.