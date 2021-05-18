Лукашенко: против нас работают спецслужбы с огромным опытом

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 18 мая в Минске призвал членов этого органа «ни в коем случае не расслабляться».





«Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете ситуацию, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует, — приводит его слова «Пул Первого». — Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей».

«Сегодня уже и те, которые рыдали, а некоторые и постились — «насилие, ах, насилие», поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня они уже… и мы, и они убеждены, что хотели от нас. Тот мятеж в форме «блицкрига» мы преодолели, как и многие последующие этапы. Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас — экономика», — сказал Лукашенко.

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