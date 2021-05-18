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Финляндия постепенно уменьшает закупки российской нефти

18.05.2021 15:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Финляндия постепенно сокращает объемы закупок российской нефти марки Urals в связи с желанием властей страны перейти на "зеленую" энергетику.

В период с января по март 2021 года импорт российской нефти Urals в Финляндию снизился на четверть, до 2,1 млн тонн. В апреле закупки российской нефти финской стороной также упали до 0,4 млн тонн, тогда как в апреле прошлого года этот показатель составлял 1,1 млн тонн, передает ТАСС.

Финляндия начала уменьшать закупки российской нефти еще в 2020 году.

 
 
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Финляндия постепенно сокращает объемы закупок российской нефти марки Urals в связи с желанием властей страны перейти на "зеленую" энергетику.
 
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