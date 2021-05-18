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У Путина подтвердили встречу с Лукашенко

18.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве подтвердили запланированную встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина.



Ранее о ней сообщил "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в Москве и Минске, анонсировалась она 9 мая и пресс-службой Лукашенко. 

Теперь же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Лукашенко и Путина должна пройти в конце мая, идет ее подготовка.

"По крайней мере, она готовится, правительство работает по выполнению ранее данных поручений главами государств по итогам предварительного общения, — цитирует слова Пескова ТАСС. — Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов".

Напомним, в этом году Лукашенко и Путин встречались уже дважды. Во время встречи 22 апреля в Москве Лукашенко заявил, что решения по углублению интеграции Беларуси и России "будут формализованы осенью".
 
Теги: Минск
 
 
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В Москве подтвердили запланированную встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина.
 
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