У Путина подтвердили встречу с Лукашенко









Ранее о ней сообщил "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в Москве и Минске , анонсировалась она 9 мая и пресс-службой Лукашенко.





Теперь же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Лукашенко и Путина должна пройти в конце мая, идет ее подготовка.





"По крайней мере, она готовится, правительство работает по выполнению ранее данных поручений главами государств по итогам предварительного общения, — цитирует слова Пескова ТАСС. — Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов".





Напомним, в этом году Лукашенко и Путин встречались уже дважды. Во время встречи 22 апреля в Москве Лукашенко заявил, что решения по углублению интеграции Беларуси и России "будут формализованы осенью".