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На жителя Речицы составили протокол за фото с бчб-флагом, сделанное в 2018 году на официальном мероприятии

18.05.2021 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечером 16 мая к жителю Речицы Александру Рыбченкову пришел участковый. Он сообщил, что на Александра поступило анонимное заявление, в котором сказано, что в соцсети есть фото с бчб-флагами. Участковый расценил это как пикетирование и составил протокол. Вот только фото было сделано три года назад, сообщают «Сильные новости».

Рыбченко пояснил, что снимок сделал еще три года назад — на официальном мероприятии, посвященном 100-летию основания Белорусской Народной Республики, праздник проходил возле Оперного театра в Минске и был разрешен властями.

На жителя Речицы составили протокол за фото с бчб-флагом, сделанное в 2018 году на официальном мероприятии

Тем не менее участковый расценил это как пикетирование и составил протокол. В документе сказано: «26.04.2021 года гражданин Рыбченков А. В., находясь по адресу… с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провел одиночное пикетирование путем размещения фото в профиле сети „Одноклассники“ с изображением флага бело-красно-белой расцветки для демонстрации гражданам, на проведение которого не было получено соответствующее разрешение Речицкого райисполкома, чем нарушил порядок пикетирования, установлен статьей 10 Закона РБ „О массовых мероприятиях“ № 114 С от 30.12.1997 г.».

Для Рыбчанкова это стало неожиданностью. Мужчина признается, что не участвовал в акциях протеста в этот послевыборный период. И фото разместил не в 2021-м, как указано в протоколе, а в 2018-м, что прекрасно видно под фото в соцсети.

На жителя Речицы составили протокол за фото с бчб-флагом, сделанное в 2018 году на официальном мероприятии

Участковый Богдан Нисловский от комментариев Onliner по телефону отказался, попросил написать запрос. О том, знали ли, что фото было трехлетней давности, ответил так: «Да, но нарушение по этой статье является длящимся, поэтому считается совершенным на момент обнаружения».

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 16 мая к жителю Речицы Александру Рыбченкову пришел участковый. Он сообщил, что на Александра поступило анонимное заявление, в котором сказано, что в...
 
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