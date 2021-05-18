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Больше, чем в твоем компьютере. Продажи Lenovo Legion 2 Pro с 18 ГБ оперативки стартуют 20 мая
Источник материала: Onliner
Компания Lenovo выпустила геймерский смартфон Legion 2 Pro ранее, однако решила проапгрейдить устройство: 20 мая в продажу поступит версия с 18 ГБ оперативной памяти. Остальные характеристики останутся прежними: это чип Snapdragon 888, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, пара вентиляторов активной системы охлаждения и два порта USB-C.
В сравнении с «базовой» версией объем оперативной памяти вырос на 2 ГБ. Предполагается, что это повысит производительность смартфона.
Но не исключено, что это маркетинговый ход, призванный привлечь дополнительное внимание игровому смартфону Lenovo. К тому же почти наверняка дополнительная оперативка приведет к росту показателей в синтетических тестах на производительность.
В моем компьютере оперативки
Чтобы сделать свой выбор,
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Компания Lenovo выпустила геймерский смартфон Legion 2 Pro ранее, однако решила проапгрейдить устройство: 20 мая в продажу поступит версия с 18 ГБ оперативной памяти....
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