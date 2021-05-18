Больше, чем в твоем компьютере. Продажи Lenovo Legion 2 Pro с 18 ГБ оперативки стартуют 20 мая

Источник материала: Onliner

Компания Lenovo выпустила геймерский смартфон Legion 2 Pro ранее, однако решила проапгрейдить устройство: 20 мая в продажу поступит версия с 18 ГБ оперативной памяти. Остальные характеристики останутся прежними: это чип Snapdragon 888, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, пара вентиляторов активной системы охлаждения и два порта USB-C.

В сравнении с «базовой» версией объем оперативной памяти вырос на 2 ГБ. Предполагается, что это повысит производительность смартфона.





Но не исключено, что это маркетинговый ход, призванный привлечь дополнительное внимание игровому смартфону Lenovo. К тому же почти наверняка дополнительная оперативка приведет к росту показателей в синтетических тестах на производительность.

В моем компьютере оперативки

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