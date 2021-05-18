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Как белорусские нефтепродукты будут экспортировать через российские порты
18.05.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В феврале Беларусь и Россия подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Действие соглашения Минска и Москвы рассчитано до конца 2023 года. Насколько взаимовыгодной станет новая логистика, и как решение укрепит интеграцию в экономической сфере между государствами?
Участники круглого стола:
От Республики Беларусь
- депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу и связи Денис Карась;
- аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин;
От Российской Федерации
- ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков (онлайн включение).
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В четверг, 20 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Переориентация экспорта белорусских нефтепродуктов на...
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