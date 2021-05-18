Как белорусские нефтепродукты будут экспортировать через российские порты

Источник материала: Sputnik Беларусь

В феврале Беларусь и Россия подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Действие соглашения Минска и Москвы рассчитано до конца 2023 года. Насколько взаимовыгодной станет новая логистика, и как решение укрепит интеграцию в экономической сфере между государствами?

Участники круглого стола:

От Республики Беларусь

- депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу и связи Денис Карась;

- аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин;

От Российской Федерации

- ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков (онлайн включение).

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