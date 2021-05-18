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В Беларуси проверяют боевую готовность ракетных войск

18.05.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси началась во вторник. Проверкой руководит начальник ракетных войск и артиллерии генерал-майор Геннадий Козловский, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Планируется, что воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов по условному противнику.

Военная активность вдоль границ Беларуси возрастает

Ранее во вторник, 18 мая, в Минске под руководством президента Беларуси Александра Лукашенко состоялось совещание, во время которого обсуждалось повышение роли Совбеза в жизни страны после подписания декрет "О защите суверенитета и конституционного строя".

После совещания Государственный секретарь Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович отметил, что в последнее время фиксируется усиление военного контингента в сопредельных государствах и повышение активности его подразделений. По его словам, обстановка становится все более напряженной.

"Та интенсивность, количество учений, которые проходят на территории сопредельных стран, конечно же, вызывает определенные военные риски. И не только в глубине сопредельных стран, но и вдоль, вблизи границ Республики Беларусь", – сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что ситуация отслеживается, вырабатываются адекватные меры реагирования. "Нашими ведомствами все эти вопросы отслеживаются, анализируются и вырабатываются адекватные меры реагирования. Прежде всего, связанные с усилением охраны государственной границы, боевого дежурства по противовоздушной обороне и другие мероприятия, которые будут обеспечивать военную безопасность нашей страны", – сказал Александр Вольфович.

Совместный ответ Беларуси и России

Ранее первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Король рассказал, что страна готова противостоять вызовам и угрозам со стороны НАТО. Он отметил, что создана региональная группировка войск. В основе ее – Вооруженные Силы Республики Беларусь и 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных Сил Российской Федерации.

"В этом году значительно увеличилось количество мероприятий совместной подготовки, как к нам приезжают военнослужащие Российской Федерации, мы проводим здесь совместные тренировки, так и наши целые подразделения выезжают на территорию РФ, где принимают участие в учениях", – сообщил Король.

Он добавил, что сейчас функционирует Единая система противовоздушной обороны, которой руководит командующий военно-воздушными силами, войсками ПВО Беларуси.

"Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо", – подчеркнул Король.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверка завершится контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов по условному противнику.
 
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