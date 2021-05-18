Источник материала: UDF

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«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Полонез“, „Смерч“, „Ураган“. Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внезапная проверка боеготовности ракетных войск началась в Беларуси Только за последнюю неделю было отмечено 25 вылетов разведывательной авиации НАТО.

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.При этом Совет безопасности Беларуси заявил о наличии рисков из-за активности НАТО вдоль границ.Утверждается, что только за последнюю неделю было отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации НАТО.