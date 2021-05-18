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Внезапная проверка боеготовности ракетных войск началась в Беларуси

18.05.2021 15:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Внезапная проверка боеготовности ракетных войск началась в Беларуси
Иллюстративное фото
Об этом сообщает Министерство обороны республики.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Полонез“, „Смерч“, „Ураган“. Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.


После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.

При этом Совет безопасности Беларуси заявил о наличии рисков из-за активности НАТО вдоль границ.

Утверждается, что только за последнюю неделю было отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации НАТО.
 
 
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Только за последнюю неделю было отмечено 25 вылетов разведывательной авиации НАТО.
 
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