TUT.by уничтожают, потому что боятся

Когда 14 мая возле Дома правосудия из десятка журналистов силовики задержали только журналистку TUT.by Любовь Касперович, такая избирательность удивила. Через день канал СТВ выдал TUT.by «орден Иуды», сегодня Мининформ заблокировал сайт, а силовики пришли в офис компании и дома сотрудников.





Портал заблокирован, в офисе ДФР

TUT.by заблокирован . Решение об ограничении доступа к порталу и его копиям принято Министерством информации на основании уведомления Генеральной прокуратуры.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — сообщает 18 мая Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Из пресс-релиза Комитета госконтроля следует, что в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».

Сегодня утром в центральный офис портала в Минске, в региональные офисы, а также домой к некоторым сотрудникам пришли с обыском .

По состоянию на 15:00 все еще продолжался обыск у главного редактора Марины Золотовой, ее заместителя Максима Гайко, журналиста Елены Толкачевой. Обыски прошли у редакторов Анны Руденко и Ольги Савкив. Они на свободе, процессуального статуса у них нет.

Задержания, аресты и лишение статуса СМИ

Портал TUT.by встретил свое 20-летие осенью 2020 года, будучи лишенным статуса СМИ, в атмосфере репрессий против журналистов.

Задержания журналистов портала, как и других независимых СМИ, проходили систематически, начиная с предвыборной кампании 2020 года. В основном журналистов задерживали, когда они освещали массовые мероприятия. Многим пришлось побывать на сутках.

2 марта по уголовной статье журналист портала Катерина Борисевич была приговорена судом Московского района Минска к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 2900 рублей. Судья Светлана Бондаренко признала ее виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК). Ожидается, что Борисевич выйдет на свободу 19 мая.

За два дня до планируемого освобождения Борисевич перевели из могилевского СИЗО в гомельскую колонию. О том, что она находится в Могилеве , стало известно 12 мая. До этого Борисевич, которую в конце апреля поставили на учет как склонную к экстремизму, находилась в Жодино, куда ее перевезли из СИЗО № 1 Минска в конце марта.

Переезды из одного места заключения в другое в большом количестве тяжелы для задержанного, а у Борисевич менее чем за два месяца было как минимум три этапа: Минск — Жодино — Могилев — Гомель. Каждый этап — это личный досмотр, наручники, автозак. Переезды означают задержки с доставкой писем.

Недавнее задержание журналистки TUT.by Любови Касперович особенное — ее задержали 14 мая возле Дома правосудия, где в тот день начался процесс по так называемому «делу студентов» . Касперович, как и других журналистов, в зал не пустили.

Журналистку обвинили в несанкционированном пикетировании и решением суда Московского района Минска от 17 мая арестовали на 15 суток . Административный протокол рассмотрел судья Сергей Кацер.

Изначально казалось, что Касперович задержали случайно вместе с другими гражданами, которые пришли поддержать обвиняемых студентов. Однако теперь, после двух прицельных ударов по TUT.by, не исключено, что задерживали целенаправленно. Тем более что десятку других журналистов ОМОН дал возможность уйти от Дома правосудия.

Орден Иуды

Накануне суда над Касперович 16 мая сотрудник телеканала СТВ Григорий Азарёнок « вручил » порталу «орден Иуды», которым он символично награждает ярких сторонников перемен в стране. Он забросал TUT.by оскорблениями, называл боевым листком, «самым грязным и похабным». Обвинял в преступлениях, например, в координации «сначала незаконных акций, а затем и массовых беспорядков».

Мизогиния проглядывает из пренебрежительного обращения Азарёнка к сотрудницам портала — «тутбайки», и повторяемого несколько раз вопроса, считают ли они себя самыми умными.

Понятно, что подобные оскорбительные выпады Азарёнок не мог бы себе позволить, не получи он отмашку руководства, а оно само — позволение сверху уничтожать ведущий портал страны.

Любопытно, что Азарёнка, по его словам, беспокоит популярность портала: «Постепенно на медиаполе они подобрали под себя практически всё инфопространство. Но не потому, что особо талантливые — содержание они всегда воровали. А потому, что особо изворотливые. И, конечно же, пользовались благосклонностью власти».

Кстати, еще 19 января на тот момент министр информации Игорь Луцкий заявил журналистам, что происходит резкое падение посещаемости портала TUT.by и рекомендовал владельцам портала «подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды».

Главный редактор TUT.by Марина Золотова тогда назвала это частью «спланированной кампании устрашения», которая «не вызывает удивления», и опровергла утверждение о снижении числа читателей.

Почему они боятся TUT.by

Все вышеперечисленные мероприятия являются частью давления на портал TUT.by, который для властей является олицетворением негосударственных СМИ.





На портале работает около 70 журналистов, ни один из которых не уволился после событий августа 2020 года, сообщала ранее Naviny.by Марина Золотова.

Такое количество сильных профессионалов — без преувеличения мощь и опасность в глазах власти, которая не терпит альтернативной точки зрения.

По данным Gemius, TUT.by имеет 3,303 млн реальных пользователей в байнете и 62,58% охвата в стране. Это уникальная ситуация не только для нашей страны, но и мира.

В августе прошлого года на волне протестов охват TUT.by составлял 68,62% белорусской интернет-аудитории, его страницы за последний летний месяц открыли почти 420 миллионов раз. Телеграм-канал TUT.by насчитывает более 420 тысяч подписчиков, а страница в Instagram — более 760 тысяч.

Государственные СМИ — и бумажные, и электронные — не в состоянии выдержать честную конкуренцию с TUT.by. Поэтому режим решает проблему самым простым для себя способом — зачищая информационное поле от неугодных для него СМИ.

По сути, власти теперь осуществляют угрозу, которую Лукашенко высказало в адрес независимых СМИ 9 августа прошлого года.

«Вы же беседуете сейчас с осведомленным человеком: что-что, а вашу позицию, TUT.by, я знаю, — заявил Лукашенко журналисту портала после голосования на избирательном участке. — Если вы просто высказываете свою позицию или позицию того-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую, я лично готов с вами вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете вести себя, скажем так, я тоже вижу это соответствующее отношение. А если вы провоцируете — и не только на TUT.by и других ресурсах, особенно в интернете, — ну так получите то же самое в ответ. Что не так?»

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