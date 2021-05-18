Журналистку Елену Толкачеву после обыска в ее картире увезли на допрос в ДФР

Журналистку портала TUT.by и информагентства БелаПАН Елену Толкачеву после обыска в ее квартире увезли на допрос в департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля.



Елена Толкачева

По информации БелаПАН , Толкачева находится в статусе свидетеля. Вместе с ней в ДФР поехал ее адвокат.

Как сообщает «Еврорадио», закончен обыск и в квартире главного редактора tut.by Марины Золотовой. «Силовики вышли из квартиры главреда tut.by Марины Золотовой. Видно, что они выносят технику. Ее саму вывели через «черный ход» и увезли», — говорится в сообщении.

Вероятно, все еще продолжается у обыск дома у заместителя Золотовой Максима Гайко.

Несколько часов не выходит на связь Юлия Чернявская — вдова основателя tut.by Юрия Зиссера, годовщина смерти которого отмечалась 17 мая.

ДФР КГК сообщил о возбуждении в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» уголовного дела по ст. 243 ч. 2 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза КГК, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ.

Одновременно портал был заблокирован Министерством информации. Решение об ограничении доступа к tut.by и его копиям принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры, сообщил Мининформ. «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — сообщило министерство. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

Сегодня утром силовики также пришли с обысками в редакции структурных подразделений tut.by — av.by и hoster.by.