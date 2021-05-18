Читатели сообщают, что не могут расплатиться карточками «Альфа-Банка». Что говорит банк?

Источник материала: Onliner

Сегодня около 15:20 читатели сообщали о невозможности совершить платеж по терминалам карточкой «Альфа-Банка». Особо разочаровались покупатели в магазинах и на почте. «Сегодня в магазине после того, как я набрала полную корзину покупок и простояла в очереди, не сработала карточка „Альфа-Банка“», — рассказывает женщина.

В пресс-службе «Альфа-Банка» нам сообщили, что проблемы действительно были, продолжались примерно 20 минут. В 15:44 стало известно, что все неполадки устранены.