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Директор hoster.by находится в ДФР. Офис продолжает работу
Источник материала: Onliner
Сегодня утром в офис hoster.by пришли сотрудники ДФР. Известно, что директор компании Сергей Повалишев уехал с сотрудниками. По состоянию на 16:00 в офисе силовиков не осталось.
Мы связались с PR-менеджером hoster.by Ольгой. Она прокомментировала происходящее так:
— Выясняем ситуацию, сами мало что знаем. Мы все находились в кабинетах, работаем в прежнем режиме. Только Сергей Повалишев уехал с сотрудниками. Он со своим адвокатом находится в ДФР. Его статус неизвестен.
Сейчас в офисе остаются сотрудники hoster.by, они продолжают работать в штатном режиме. Судя по всему, технику не конфисковывали.
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Сегодня утром в офис hoster.by пришли сотрудники ДФР. Известно, что директор компании Сергей Повалишев уехал с сотрудниками. По состоянию на 16:00 в офисе силовиков не...
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