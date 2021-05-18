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Директор hoster.by находится в ДФР. Офис продолжает работу

18.05.2021 16:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в офис hoster.by пришли сотрудники ДФР. Известно, что директор компании Сергей Повалишев уехал с сотрудниками. По состоянию на 16:00 в офисе силовиков не осталось.

Мы связались с PR-менеджером hoster.by Ольгой. Она прокомментировала происходящее так:

— Выясняем ситуацию, сами мало что знаем. Мы все находились в кабинетах, работаем в прежнем режиме. Только Сергей Повалишев уехал с сотрудниками. Он со своим адвокатом находится в ДФР. Его статус неизвестен. 

Сейчас в офисе остаются сотрудники hoster.by, они продолжают работать в штатном режиме. Судя по всему, технику не конфисковывали.

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Сегодня утром в офис hoster.by пришли сотрудники ДФР. Известно, что директор компании Сергей Повалишев уехал с сотрудниками. По состоянию на 16:00 в офисе силовиков не...
 
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