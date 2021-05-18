ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, как круто минчанка разрисовала стену в подъезде. В этом ее поддержали соседи и даже ЖЭС

18.05.2021 16:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белорусы делятся на две категории — одни, периодически ругаясь с местным ЖЭСом, ждут, когда коммунальщики наконец-то приведут дом / подъезд / придомовую территорию в порядок. Другие не надеются на подарки от государства и все делают сами. Минчанка Галина из таких: она решила сама перекрасить одну из стен в своей многоэтажке в Серебрянке. И вот что у нее получилось.

— Сама я художник. Стена напротив лифта на моем этаже пустовала и прямо просилась, чтобы я на ней что-нибудь нарисовала… — рассказывает Галина.

Прежде чем заняться росписью, муж девушки позвонил в ЖЭС, чтобы узнать, может ли она это сделать. Коммунальщики сказали, что с ними ничего согласовывать не нужно, а в подобном благоустройстве они очень даже заинтересованы.

— Единственное, что от нас требовалось сделать, — это получить согласие от всех соседей по этажу. Мы составили документ в произвольной форме, на котором жильцы поставили свою подпись.

Посмотрите, как круто минчанка разрисовала стену в подъезде. В этом ее поддержали соседи и даже ЖЭС
Посмотрите, как круто минчанка разрисовала стену в подъезде. В этом ее поддержали соседи и даже ЖЭС

После этого Галина приступила к работе. Рисовала на площади 4 кв. м акриловыми красками. В сумме это заняло у нее 33 часа.

— Я решила изобразить водолаза. Задумка была такая: заходишь в лифт, смотришь на него, а он дает тебе добро на «погружение» и желает хорошего дня.

По словам собеседницы, соседи на такую настенную живопись реагируют положительно.

Тонкие и легкие 15-дюймовые ноутбуки на восьмипоточных процессорах AMD и Intel — HONOR MagicBook 15 в Каталоге Onliner


Ноутбук HONOR MagicBook 15 2021 BhR-WAP9HNRP 53011SXH
15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, AMD Ryzen 7 3700U 2300 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенная, Windows 10, цвет крышки серебристый
2599 р.
7 предложений
Ноутбук HONOR MagicBook 15 2021 BDR-WFH9HN 53011TAP
15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенная, Windows 10, цвет крышки серый
–7%2999 р.
10 предложений
Сравнить эти товары →
Еще больше ноутбуков в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы делятся на две категории — одни, периодически ругаясь с местным ЖЭСом, ждут, когда коммунальщики наконец-то приведут дом / подъезд / придомовую...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі зьнік нігерыйскі футбаліст, знайшлі на мяжы з Польшчай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by