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Посмотрите, как круто минчанка разрисовала стену в подъезде. В этом ее поддержали соседи и даже ЖЭС
Источник материала: Onliner
Белорусы делятся на две категории — одни, периодически ругаясь с местным ЖЭСом, ждут, когда коммунальщики наконец-то приведут дом / подъезд / придомовую территорию в порядок. Другие не надеются на подарки от государства и все делают сами. Минчанка Галина из таких: она решила сама перекрасить одну из стен в своей многоэтажке в Серебрянке. И вот что у нее получилось.
— Сама я художник. Стена напротив лифта на моем этаже пустовала и прямо просилась, чтобы я на ней что-нибудь нарисовала… — рассказывает Галина.
Прежде чем заняться росписью, муж девушки позвонил в ЖЭС, чтобы узнать, может ли она это сделать. Коммунальщики сказали, что с ними ничего согласовывать не нужно, а в подобном благоустройстве они очень даже заинтересованы.
— Единственное, что от нас требовалось сделать, — это получить согласие от всех соседей по этажу. Мы составили документ в произвольной форме, на котором жильцы поставили свою подпись.
После этого Галина приступила к работе. Рисовала на площади 4 кв. м акриловыми красками. В сумме это заняло у нее 33 часа.
— Я решила изобразить водолаза. Задумка была такая: заходишь в лифт, смотришь на него, а он дает тебе добро на «погружение» и желает хорошего дня.
По словам собеседницы, соседи на такую настенную живопись реагируют положительно.
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