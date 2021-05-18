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Как сэкономить на покупке автомобиля из Америки

18.05.2021 16:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как сэкономить на покупке автомобиля из Америки
Иллюстративное фото
Машины из Штатов имеют ряд преимуществ перед европейскими. Так, их качество сборки на порядок лучше. Да и историю всегда можно проверить через сервис CARFAX. Эти авто продаются через аукционы. В покупку входят доставка, растаможка, а также восстановление - уже по приезду в Беларусь. Казалось бы, какая тут может быть экономия? Однако не все так однозначно. Как показывает практика, сэкономить средства можно даже тут. В этом поможет компания AUTOCAPITAL.

Как сэкономить на доставке


Весь процесс доставки делится на несколько этапов. Один из этапов - перевозка автомобиля по территории Америки. И это то, на чем можно сэкономить до полутора тысяч долларов. Тут работает простое правило: чем ближе транспорт находится к порту отгрузки, тем дешевле его доставка. Просчитать стоимость доставки вы можете, обратившись к экспертам AUTOCAPITAL https://autocapital.by/vehicle_type/car/?fwp_country=iz-ssha или же воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте компании.

Как сэкономить на растаможке


Тут есть несколько вариантов. Во-первых, стоит присматриваться к машинам после 2013 года. Дело в том, что на стоимость растаможки влияют несколько технических характеристик автомобиля, в том числе и его год выпуска. Разница между аналогичными авто 2013 и 2017 года может достигать нескольких сотен долларов.

Во-вторых, стоит внимательно смотреть на экспортные документы. Они еще называются “тайтлы”. Некоторые тайтлы могут вызвать проблемы на таможне, что повлечет за собой простой машины и дополнительные затраты со стороны покупателя.

Наименование документа всегда присутствует в карточке лота, однако разобраться в них может только эксперт рынка подержанных автомобилей из США.

Наконец, можно рассмотреть для покупки электромобиль. С марта 2020 года они облагаются нулевым НДС при ввозе из Америки. Плюс ко всему - экономия на топливе, ведь электроэнергия значительно дешевле бензина. Электрокары обслуживаются реже, чем авто с ДВС, и не требуют таких затрат, как “обычные” машины.

Еще одно преимущество в копилку EV - это расширяющаяся сеть заправочных станций: в 2021 году правительство Беларуси обещает построить 1000 станций, что напрямую связано с запуском белорусской АЭС.

Покупка авто из США: самостоятельно или через посредника



Обращение к посреднику - еще один неявный способ экономии при покупке заокеанского автомобиля. Компания AUTOCAPITAL поможет в таких вопросах:

подбор машины: эксперты рынка увидят скрытые повреждения и помогут вам избежать некачественной покупки;

доставка: просчет оптимального и наиболее выгодного маршрута;

растаможка: помощь в работе с таможенными документами.

Также AUTOCAPITAL оказывает услугу под ключ, сопровождая клиента на каждом этапе покупки. С AUTOCAPITAL экономия ощутима. Звоните сегодня!
 
 
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