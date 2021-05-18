Марина Золотова: «У медали есть и обратная сторона – сплоченность коллег»

Источник материала: Салiдарнасць

Колонка главреда TUT.BY для DW , написанная накануне спецоперации властей против возглавляемого ею портала, – о том, что происходит с медиа в Беларуси.





Фото TUT.BY

19 мая – что значит эта дата для вас? У нас на Tut.by в этот день будет праздник. На свободу выходит наша коллега, журналистка Катя Борисевич. Она провела за решеткой полгода – за статью о том, что в крови избитого до смерти Романа Бондаренко не было алкоголя.

Ее обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. С точки зрения белорусских властей, эта информация вызвала «повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям».

То есть «напряжение в обществе» вызвал не сам факт насильственной смерти Романа Бондаренко, не отсутствие задержанных за это преступление, а статья о том, что избитый до смерти человек был трезв!

Суд в Минске признал Катерину Борисевич и доктора Артема Сорокина (который подтвердил информацию о том, что Роман Бондаренко был трезв) виновными и назначил им наказание в виде шести месяцев лишения свободы и двух лет лишения свободы с отсрочкой соответственно, а также штраф.

История Кати Борисевич – одна из тысяч, иллюстрирующих правовой беспредел, в котором оказалась Беларусь после выборов 2020 года. Число задержанных по политическим мотивам к концу 2020 года превысило отметку в 30 тысяч человек.

Месяц назад прокуратура заявила о более чем трех тысячах «протестных» уголовных дел. Правозащитники признали политзаключенными более 370 человек. Каждый день в Беларуси проходят политические судебные процессы.

Репрессии против журналистов в Беларуси

Работа журналистов негосударственных медиа никогда не была простой в Беларуси. У нас в стране нет независимых телеканалов и радиостанций, негосударственные газеты не раз были на грани закрытия, журналисты независимых СМИ постоянно сталкивались с проблемами в получении информации, не допускались на важные мероприятия. Но с таким уровнем давления и репрессий мы столкнулись впервые.

Журналистов, освещающих предвыборные пикеты и акции протеста, стали задерживать еще в мае прошлого года – их увозили в отделения милиции, якобы для проверки документов, а через несколько часов отпускали. 27 августа на площади Свободы в Минске задержали сразу два десятка представителей медиа. Всего в 2020 году журналистов в Беларуси задерживали 477 раз.

А в сентябре сотрудникам СМИ, работающим на акциях протеста, стали давать «сутки». Несмотря на синие жилеты, документы, на многочисленные фото- и видеозаписи. Судьи выносят решения на основании показаний свидетелей-силовиков. Они выступают по видеосвязи, их лица скрыты балаклавами или масками, а личные данные изменены «в целях безопасности».

Всего в 2020 году 97 журналистов отсидели сутки административного ареста, из них пятеро – корреспонденты Tut.by. 62 журналиста пострадали от действий силовиков.

В ноябре дошло до уголовного преследования. 15 ноября были задержаны корреспонденты телеканала «Белсат». Их обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В феврале 2021 года 27-летняя Катерина Андреева (Бахвалова) и 23-летняя Дарья Чульцова были приговорены к двум годам колонии за стрим с акции протеста, который они вели из квартиры жилого дома! А 19 ноября была задержана наша Катя Борисевич.

Затем появилось уголовное дело в отношении четырех сотрудников «Пресс-клуба», в отношении журналистки Ксении Луцкиной, медиаменеджера Андрея Александрова, журналиста Анджея Почобута. Все они содержатся в СИЗО. В настоящее время 16 журналистов – 16 заложников – находятся за решеткой: отбывают административное или уголовное наказание либо ожидают суда.

Tut.by и другие. Давление на независимые СМИ

Угроза жизни, здоровью или свободе журналиста - наша самая большая тревога. Но это не единственная проблема, с которой столкнулись белорусские СМИ в прошлом и в этом году.

К нескольким десяткам интернет-ресурсов заблокирован доступ, у журналистов, работающих на иностранные СМИ, отозвали аккредитации, ряд негосударственных газет лишены возможности печататься в Беларуси, исключены из государственной системы подписки и распространения. Tut.by – самое популярное белорусское онлайн-издание с охватом более 60 процентов интернет-аудитории - лишили статуса СМИ.

Журналистам все сложнее делать свою работу: нас не аккредитовали на суд над Виктором Бабарико и на другие резонансные процессы. А 14 мая у Дома правосудия в Минске была задержана журналистка Tut.by Любовь Касперович - она освещала процесс по «делу студентов». Ее посчитали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали 15 суток ареста. Люба очень хотела встретить Катю Борисевич. Теперь Катя будет встречать Любу.

И это давление не прекращается, наоборот – нарастает. Весной парламент принял сразу несколько законов, которые ставят под угрозу нормальное функционирование СМИ в Беларуси. Теперь под запретом прямые эфиры с акций протеста, сотрудники милиции смогут запрещать журналистам фото- и видеосъемку.

Также существенно расширили понятие экстремизма, в частности им будет считаться «распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь» и «дискредитация органов государственной власти и управления». За нарушение законодательства о СМИ будет предусмотрена и уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

Как на нас повлияло давление и репрессии со стороны властей? Сложно найти подходящее слово. Сталкиваясь с правовым беспределом, ты чувствуешь полную незащищенность. Но не отчаяние. Потому что у этой медали есть и обратная сторона.

Солидарность. Сплоченность коллег – и внутри редакции, и за ее пределами. Нет больше конкуренции – все готовы подставить плечо друг другу, подежурить у отделения милиции, у изолятора временного содержания, помочь собрать передачу. Мы чувствуем солидарность и поддержку нашей аудитории.

Нам стало сложнее самим освещать события, но у нас появились сотни корреспондентов в разных уголках страны, которые присылают нам фото и видео, сообщают детали о происходящем. И эта солидарность придает нам сил и помогает смотреть в будущее с оптимизмом.