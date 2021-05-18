К республиканской акции «Дарим Радость» присоединились регионы

Источник материала: ОНТ

Подарить детям радость. К республиканскому марафону добрых дел присоединились регионы.

Новую инициативу Белорусского союза женщин приурочили к Международному дню защиты детей. По всей стране активисты приводят в порядок игровые площадки и дворовые территории.

Список работ длинный – от уборки мусора до покраски скульптур. В Лоеве внимание трудового десанта привлёк детский городок в местном парке. Его хотят преобразить до начала летних каникул.

Ирина Даниленко, активист Лоевской районной организации «Белорусский союз женщин»: «Конечно, это важно. Чтобы наши дети видели, что мы их любим и для них всё это делаем. И мы хотим больше ярких красок дать нашим детям».

Итоги акции подведут 1 июня. К этому времени сотни площадок для детского отдыха приобретут аккуратный и ухоженный вид.

Там, где есть необходимость, заменят ограждения, установят скамейки и высадят цветы.

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