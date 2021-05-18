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К республиканской акции «Дарим Радость» присоединились регионы
Источник материала: ОНТ
Подарить детям радость. К республиканскому марафону добрых дел присоединились регионы.
Новую инициативу Белорусского союза женщин приурочили к Международному дню защиты детей. По всей стране активисты приводят в порядок игровые площадки и дворовые территории.
Список работ длинный – от уборки мусора до покраски скульптур. В Лоеве внимание трудового десанта привлёк детский городок в местном парке. Его хотят преобразить до начала летних каникул.
Итоги акции подведут 1 июня. К этому времени сотни площадок для детского отдыха приобретут аккуратный и ухоженный вид.
Там, где есть необходимость, заменят ограждения, установят скамейки и высадят цветы.
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Подарить детям радость. К республиканскому марафону добрых дел присоединились регионы. Новую инициативу Белорусского союза женщин приурочили к Международному...
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