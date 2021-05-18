Роль религии в патриотическом воспитании молодёжи обсудили на Консультативном межконфессиональном совете

Источник материала: ОНТ

О роли религиозных конфессий в патриотическом воспитании молодежи сегодня говорили на Консультативном межконфессиональном совете при Уполномоченном по делам религий и национальностей.

В Храме-памятнике в честь Всех Святых к диалогу с представители всех зарегистрированных в стране религиозных общин и организаций, подключились министерства и ведомства, молодежь.

Когда как ни в Год народного единства говорить о патриотизме всем вместе. И задавать пример подрастающему поколение, как относиться к родине и друг другу.

Сегодня патриотическое воспитание не может быть без нравственной основы, фундамент которой напрямую связан с религиозным понимаем добра и зла. Поэтому конфессии часто взаимодействуют со школами, в гости приглашают и к себе.

В повестке дня – и вопросы о свободе совести, противодействии экстремизму, гуманитарной помощи. Консультативный межконфессиональный совет собирается на заседания раз в полгода, чтобы обсудить вопросы, волнующие все конфессии.

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