|
Названа самая опасная уличная еда
Источник материала: ОНТ
В тёплую пору году нужно с большой осторожностью относиться к уличной еде. Особенно в условиях пандемии. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Бабило,
Среди опасной еды – блюда из яиц или заливные, кондитерские изделия, мясные, рыбные закуски, а также многокомпонентные салаты. В топ попали и всеми любимые шашлыки, которые плохо прожарены.
Аккуратнее стоит быть с зеленью, фруктами и овощами. Их нужно тщательнее мыть. Самое главное при употреблении продуктов на улице, отметила Анастасия Бабило, это соблюдение правил личной гигиены. Необходимо как можно чаще дезинфицировать.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тёплую пору году нужно с большой осторожностью относиться к уличной еде. Особенно в условиях пандемии. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Минского городского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)