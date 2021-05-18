Названа самая опасная уличная еда

Источник материала: ОНТ

В тёплую пору году нужно с большой осторожностью относиться к уличной еде. Особенно в условиях пандемии. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Бабило, передаёт агентство «Минск-Новости».

Среди опасной еды – блюда из яиц или заливные, кондитерские изделия, мясные, рыбные закуски, а также многокомпонентные салаты. В топ попали и всеми любимые шашлыки, которые плохо прожарены.

Аккуратнее стоит быть с зеленью, фруктами и овощами. Их нужно тщательнее мыть. Самое главное при употреблении продуктов на улице, отметила Анастасия Бабило, это соблюдение правил личной гигиены. Необходимо как можно чаще дезинфицировать.

Фото: Pixabay

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