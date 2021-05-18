В Светлогорске с четвёртого этажа выпал трёхлетний ребенок. Отец отлучился в магазин

Источник материала: ОНТ

В Светлогорске 17 мая из четвертого этажа жилого дома выпал трехлетний ребёнок. Об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошёл накануне около 20:40. Ребёнок вместе с отцом и двумя сёстрами 5-ти и 8-ми лет находился дома. Отец около 20:30 вышел в магазин, оставив детей дома одних. В это время малыш вышел на балкон, забрался на стоявший у окна столик и выпал на улицу. В скорую обратилась соседка с первого этажа. Она услышала плач ребёнка. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Как сообщает СК, семья находится в социально-опасном положении. На момент происшествия мать вместе с двухлетним сыном находилась на лечении в Минске.

Фото: orken-media.kz

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